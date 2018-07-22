الخارجية الروسية: أهمية تقديم مساعدة لسورية في إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية تقديم مساعدة لسورية في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الأزمة فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: “إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي بمبادرة من الجانب الأردني وأعير الاهتمام الأساسي في سيره إلى تطور الموقف في منطقة الشرق الأوسط وبالدرجة الأولى في سورية على ضوء عملية مكافحة الإرهاب الجارية بنجاح في جنوب غرب سورية”.

ونوه لافروف بالأهمية الخاصة للإسراع بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وأشار البيان إلى أن الصفدي أعطى تقييما عاليا للجهود الروسية الهادفة إلى الإسهام في عودة المهجرين السوريين بما في ذلك من الأردن إلى سورية معربا عن استعداد بلاده للتعاون في حل المشاكل المرتبطة بذلك.

وأضاف البيان: “أن الصفدي أبلغ لافروف عن وصول من يسمون بأصحاب الخوذ البيضاء إلى الأردن والذين سيتم ترحيلهم بعد فترة وجيزة الى عدد من البلدان الغربية”.

وكان كيان العدو الإسرائيلي كشف اليوم عن قيامه بـ “عملية سرية ليلية” هرب خلالها نحو 800 عنصر ممن يسمون أصحاب “الخوذ البيضاء” وعائلاتهم من منطقة في جنوب سورية ونقلهم برا إلى الاردن وذلك بعد أن افتضح أمرهم وانتهى الدور الموكل إليهم.