الخارجية الروسية: إجراء مشاورات مع دول أخرى لرفع الإجراءات الاقتصادية عن سورية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنها تجري مشاورات مع عدد من الدول الغربية والإقليمية لرفع الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثل الخارجية نيقولاي بورتسيف قوله خلال اجتماع اليوم في مقر التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية بخصوص عودة المهجرين السوريين: “إن الخارجية تجري مشاورات مع الشركاء الأجانب لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية لها”مؤكدا أن هذه المشاورات مستمرة مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين.

ولفت بورتسيف إلى وجود جهود مع عدد من الدول والمنظمات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت جراء الإرهاب في سورية.

وبخصوص عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم قال: “هناك دول مثل لبنان مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي في قضية عودة المواطنين السوريين لكن هناك بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا تشترط للتعاون معنا في حل هذه المشكلة الحصول على التعليمات ذات الصلة من سلطات الاتحاد الأوروبي”.