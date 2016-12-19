الخارجية الروسية: إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية

وفي وقت سابق اليوم أكد الخارجية الروسية في بيانها.. أنه “وفي هذا السياق جرى بحث عملية التوافق في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة” مشيرة إلى أن الجانب الروسي أكد على أن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ويجب أن تراعى فيه على وجه الخصوص الموافقة من جانب الحكومة السورية على مثل هذا التعاون الإنساني.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن أمس عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء في المجلس توصلت إلى “صياغة جيدة” لنص مشروع القرار بشأن حلب مشيرا إلى أن التصويت على المشروع المتفق عليه في مجلس الأمن سيجرى اليوم الاثنين.