الخارجية الروسية: إسبانيا تعرضت لضغوط كي تمنع دخول الأميرال كوزنيتسوف لأحد موانئها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي ميشكوف أن إسبانيا تعرضت لمحاولات ضغط كي تمنع دخول السفينة الروسية الأميرال كوزنيتسوف إلى أحد موانئها مشيرا إلى أن المتواطئين مع الإرهابيين هم من مارس هذا الضغط.

وقال ميشكوف في تصريح للصحفيين اليوم “إن محاولة الضغط على اسبانيا كانت من أجل منع دخول سفننا إلى الموانئ الإسبانية ومن كان يقوم بهذه المحاولات هم أولئك المتواطئون مع “داعش” وأولئك الذين يدعمون الإرهاب لأن مجموعة السفن التي أرسلت إلى سورية كانت متوجهة لمحاربة الإرهاب”.

وأضاف ميشكوف “إن أولئك الذين قاموا بالضغط على اسبانيا يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك وإننا قلنا ذلك مباشرة في الاتحاد الأوروبي وطلبنا منهم التوضيح”.