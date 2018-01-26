الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا “عبثية”

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا عبثية ولن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية داعية واشنطن لفهم عقم حملتها العقابية.

وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: إن الأوان حان لأن يفهم الاستراتيجيون في واشنطن أنهم بهذه الحملة العقابية السخيفة يظهرون للعالم كله عجزهم إضافة إلى أنهم لن يتمكنوا من إخفاء ضلوعهم في الانقلاب الذي أسفر عن نشوب الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت الخارجية الروسية:إن هذه العقوبات لم ولن تأتي بأي ثمار بل ستعود بخسائر مالية على قطاع الأعمال الأمريكي وإذا كانت السلطات الأميركية تفضل قطع العلاقات التجارية مع روسيا فهذا حقها فيما نحتفظ نحن بحق الرد”.

وتابعت الوزارة:قبل ساعات من فرض العقوبات نشر السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان في مجلة موسكو تايمز مقالاً أعرب فيه عن رغبته بتحسين العلاقات الروسية الأمريكية ولكن كما نرى فإن واشنطن لم تؤيد سفيرها في رغبته”.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن لا تزال أسيرة أوهام بأنه من الممكن ترهيب روسيا بحرمانها من تأشيرات أمريكية أو حملها على التخلي عن نهجها المستقل على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحها الوطنية عبر تقييدات تجارية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية وبعض الشخصيات في دونيتسك ولوغانسك بحجة الأزمة الأوكرانية وأوضح مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن اللائحة السوداء الجديدة تشمل 21 مسؤولاً روسيا وأوكرانيا وتسع شركات بالإضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى.