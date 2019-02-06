الخارجية الروسية: الغرب يقوم بتسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى سورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يقوم بتسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى سورية في الوقت الذي تعمل به موسكو على تسهيل وصول المساعدات.

وأوضح لافروف في تصريح له اليوم بمعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية في تركمانستان: إن روسيا تعمل على إيجاد الظروف المناسبة لإعادة المهجرين السوريين إلى ديارهم إلا أن العديد من الدول الغربية تعتبر هذا النهج خطأ في سورية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد خلال جلسة مجلس الأمن في شهر كانون الأول الماضي أن تسييس المساعدات الإنسانية إلى سورية أمر غير مقبول موضحا أنه على جميع الدول رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وبين لافروف أن الدول الغربية لا تريد إعادة إعمار البنية التحتية في سورية في حين تقوم بإيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية واصفا ذلك بالمعايير المزدوجة.

وفي سياق آخر وتعليقا منه على الوضع في فنزويلا بين لافروف أن الدول الغربية تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وبناء نظامه السياسي بما يتماشى مع سياساتها دون خجل.