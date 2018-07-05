الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي غير الشرعي يعيق القضاء على الإرهابيين في سورية

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 5 تموز، إلى إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وأعلنت زاخاروفا، أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة التنف في سورية، يخلق ظروفا مواتية للأنشطة “داعش” الإرهابية هناك.

وقالت زاخاروفا: “مهمة القضاء على الإرهاب في الأراضي السورية تزداد صعوبة بسبب الوجود العسكري غير القانوني وغير المبرر للولايات المتحدة في منطقة التنف”.

وأشارت إلى أن تلك المنطقة أصبحت، في الواقع، ملاذ لإرهابي “داعش”، الذين لم يتم القضاء عليهم.