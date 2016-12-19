الخارجية الروسية تؤكد اغتيال السفير كارلوف جراء الهجوم عليه في أنقرة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعرض السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، لإطلاق النار وإصابته بجروح بالغة جراء هجوم مسلح عليه في أنقرة.

واقتحم رجل مسلح مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.

وأفاد مصدر في الخارجية التركية بأنه قد تم نقل السفير كارلوف إلى المستشفى.

وأضافت وسائل إعلام تركية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصل إلى مكان الهجوم على السفير الروسي.

وقالت وسائل إعلام إنه تم تصفية المهاجم، فيما أفادت قناة “إن تي في” بإصابة ثلاثة أشخاص أثناء الحادث.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المساعدات الطبية اللازمة تقدم للسفير كارلوف في مكان الحادث، إذ أن “الاشتباك لا يزال متواصلا”.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُبلغ بوقوع الهجوم على السفير كارلوف، مضيفا أن الرئيس سيستمع إلى تقرير وزير الخارجية سيرغي لافروف ورؤساء الاستخبارات الروسية بهذا الخصوص.