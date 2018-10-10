الخارجية الروسية تدعو لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء الخارجية لكل من روسيا والصين وكوريا الديمقراطية، أنهم أكدوا ضرورة العمل المشترك لإعادة النظر في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صدر عقب مباحثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف مع نظيريه الصيني كون سوانغ والكورية الديمقراطية تشوي سون هي قوله: إن “كوريا الديمقراطية قامت بخطوات مهمة في طريق نزع السلاح النووي ومن المهم بدء إعادة نظر مجلس الأمن الدولي في العقوبات ضدها” مؤكدا ضرورة مواجهة العقوبات الأحادية.

وأشار البيان إلى أن الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت على أنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية والدبلوماسية لكل مشاكل شبه الجزيرة الكورية كما أيدت إجراء مباحثات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل رفع القيود المفروضة بشكل مشترك وتطبيع العلاقات بينها.

وكانت السفارة الروسية في بيونغ يانغ أعلنت مطلع الشهر الحالي أن المشاورات الثلاثية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الديمقراطية ستبحث الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية على خلفية جهود بيونغ يانغ لتطوير الحوار رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بما في ذلك سبل نزع السلاح النووي والسلام الدائم في هذه المنطقة.