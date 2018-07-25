الخارجية الروسية: توسيع النطاق العالمي لمجموعة “بريكس”

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مجموعة بريكس توسع نطاقها العالمي لتشكيل دائرة خارجية من الذين يشاطرونها الأفكار، مشيرا إلى وجود إمكانات جيدة من أجل أن تكون منصة فريدة لعمليات التكامل بين دول عدة.

لافروف أعرب، في مقالة نشرته مجلة “أوبونتو” الجنوب أفريقية، عن ترحيبه بقرار الرئاسة دعوة أصدقاء آخرين لدول الخماسية من مختلف أنحاء العالم، من الذين يقودون اتحادات تكاملية ذات نفوذ إلى القمة التي ستعقد في جوهانسبرغ، وبالتالي فإن مفهوم “بريكس زائد” الذي وافق عليه قادتنا في مدينة شيامين الصينية يجري تنفيذه عمليا.

وأشار إلى أن جاذبية “البريكس” بالنسبة إلى البلدان الأخرى تعود إلى أن الخماسية منفتحة على التفاعل البناء، ومجموعة قيمها الأساسية تحمل طابعا كليا، فنحن لا نقبل الكيل بمكيالين والتدخل العسكري في شؤون الدول والتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية والحماية والمنافسة غير المشروعة جنبا إلى جنب، مع احترام عدم جواز استخدام القوة العسكرية لحل المشاكل الدولية والدفاع عن أسس نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وشامل وعادل وشفاف ومتبادل المنفعة ودور منظمة التجارة العالمية كأساس له.

هذا وستعقد قمة بريكس العاشرة في الفترة ما بين الـ 25 والـ 27 من تموز الجاري في جوهانسبرغ.

كما دعي، بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة الأعضاء، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا للمشاركة في القمة.