الخارجية الروسية: سنواصل مساعينا لحل الأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار روسيا في مساعيها لحل الأزمة في سورية.

موقع روسيا اليوم نقل عن لافروف قوله، في كلمته أمام المؤتمر العالمي السادس للمغتربين الروس، أن موسكو ستواصل مساهمتها في حل الأزمة في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 والقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.

لافروف أعرب عن تقديره لحضور مندوبين من سورية في المؤتمر، وخاصة الجيل الشاب، لافتاً إلى أن بلاده ستقدم أقصى قدر من الدعم لجهودهم، من أجل تعزيز اللغة الروسية ونشر المعلومات الموضوعية عن روسيا بين جميع شرائح المجتمع السوري، خاصة أن الحياة في سورية أخذت تعود إلى مسارها السليم.

ويعتبر المؤتمر العالمي للجاليات الروسية في الخارج هيئة تمثيلية عليا تضمن تفاعل الروس المقيمين في الخارج مع الهيئات الحكومية في روسيا والهيئات الحكومية التابعة للكيانات المكونة لروسيا ويعقد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.