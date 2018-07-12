الخارجية الروسية: عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وارتفاع مستوى الإرهاب نتيجة مباشرة للمغامرات العسكرية للناتو

الخارجية الروسية: عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وارتفاع مستوى الإرهاب نتيجة مباشرة للمغامرات العسكرية للناتو

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