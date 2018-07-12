عاجل1 الخارجية الروسية: عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وارتفاع مستوى الإرهاب نتيجة مباشرة للمغامرات العسكرية للناتو 2018/07/12 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الخارجية الروسية: عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وارتفاع مستوى الإرهاب نتيجة مباشرة للمغامرات العسكرية للناتو اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات