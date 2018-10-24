الخارجية الروسية: قمة ثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا في موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القمة الدورية القادمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية، روسيا وإيران وتركيا، ستنعقد في موسكو.

لافروف صرح، خلال لقائه نواب وزراء خارجية الدول الضامنة، بأن جميع المراقبين يعترفون بأن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم على جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية.

ويشارك في اللقاء، مع لافروف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرينتييف، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري، ونائب وزير خارجية النظام التركي سيدات اونال.