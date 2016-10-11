الخارجية الروسية لجونسون: تصريحاتك تثير الخجل

أعلنت الخارجية الروسية أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، التي دعا فيها إلى تظاهرات ضد الحرب أمام سفارة روسيا في لندن، أثارت خجل موسكو من رئيس دبلوماسية بريطانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مدونة نشرتها مساء الثلاثاء، 11 تشرين الأول، على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “يبدو أن بوريس جونسن انتقل من الكلام إلى العمل واستخدم سلاحا هدد به روسيا، أي الخجل، وبالحقيقة نشعر بالخجل منه”.

وفي سياق متصل، أكدت السفارة الروسية في لندن، عبر موقع “فيسبوك”، أن تصريحات جونسون تشكل “دعوة غريبة جدا”.

وتساءلت السفارة: “هل يعد هذا شكلا جديدا من الدبلوماسية البريطانية؟”.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني قال، في وقت سابق من الثلاثاء، خلال اجتماع للبرلمان البريطاني بشأن الوضع في سوريا: “بالتأكيد، أود أن أرى تظاهرات أمام السفارة الروسية”.

وجاء هذا التصريح ردا على دعوة النائبة من “حزب العمال”، آنّ كلويد، إلى التظاهر أمام السفارة الروسية في لندن وفي عواصم دول العالم الأخرى.