الخارجية الروسية: نشر قوات للناتو في منطقة البلطيق يشكل تهديدا لروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي ميشكوف أن قيام حلف شمال الأطلسي “الناتو” بنشر قواته في منطقة البلطيق “يشكل تهديدا لموسكو” مشيرا إلى عدم وجود أي معطيات تدل على أن الأمر سينتهي عند هذا الحد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميشكوف قوله.. أن “نشر مثل هذه القوات هو بمثابة تهديد لنا” لافتا إلى انه يجري حاليا إنشاء قاعدة تسمح مستقبلا بزيادة عدد قوات “الناتو” قرب الحدود الروسية.

ويقوم الناتو منذ أشهر بتكثيف وجوده العسكرى شرق أوروبا وإجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا في الوقت الذي تحاول فيه وسائل الإعلام الغربية والأمريكية التغطية على هذه التحركات الاستفزازية وتواصل حملتها العدائية التضليلية ضد موسكو.

وكانت روسيا أكدت مراراً أن السياسة التوسعية للناتو وتكثيف نشاطه العسكري في مناطق تمس مصالحها يتناقض مع متطلبات الأمن ويخلق خطوط تقسيم في أوروبا.