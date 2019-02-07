الخارجية الروسي: تحذر من عواقب تدخل عسكري في فنزويلا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي من عواقب تدخل عسكري في فنزويلا لأن ذلك سيتسبب بعواقب تتعدى حدود البلاد.

وقال ريابكوف: “روسيا على اتصال مع الاتحاد الأوروبي وكاراكاس والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة في فنزويلا ونحن نتواصل مع الجميع غير أننا لا نوافق على كل ما فعلوه خلال الأزمة الفنزويلية”.

وجددت موسكو في وقت سابق اليوم تمسكها بموقفها الداعم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة تمادي الإدارة الأمريكية وتدخلاتها السافرة في شؤون فنزويلا والضغوطات التي يمارسها عدد من دول الغرب.

من جهة أخرى أعلن ريابكوف أن موسكو تدرس عن كثب الإشارات القادمة من واشنطن وحلف شمال الأطلسي “الناتو” حول احتمال نشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا مشددا على أن روسيا بذلت كل ما بوسعها لانقاذ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وموضحا أن موسكو سعت مرارا وتكرارا لجلب الأمريكيين إلى نقاشات مهنية وقدمت مبادرات متماسكة من أجل إيجاد حلول للشكاوي المشتركة وفي عرض لحسن النية توجهنا إلى تدابير شفافة لم يسبق لها مثيل تجاوزت نطاق هذه المعاهدة.