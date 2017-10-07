الخارجية السورية.. تسوية الوضع الأمنية والتجنيدية لمن هم خارج البلاد

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في اطار متابعتها لشؤون المواطنين السوريين خارج البلاد عن الوسيلة التي تمكنهم من تسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية وذلك عبر السفارات السورية في البلدان التي هم فيها، أو أقرب سفارة على مقر اقامتهم، عبر تقديم طلبات لتسوية اوضاعهم لديها أصولا، وبغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة.

وقد نشرت الخارجية السورية هذا البيان عبر موقعها الخاص عبر شبكة الانترنت:

“حرصاً على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة.

فإنه يمكن للمواطنين أعلاه، مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً”.