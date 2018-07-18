الخارجية الصينية: الحرب التجارية بقيادة أمريكا أكبر قاتل للثقة في الاقتصاد

أشارت وزارة الخارجية الصينية اليوم من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر قاتل للثقة في الاقتصاد العالمي محذرة إلى أن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن تعنتها.

ونقلت رويترز عن هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها للصحفيين إن “الولايات المتحدة تختلق كل أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي”.

ولفتت هوا إلى أن “الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع بقية العالم.. وباعتبارها بقية العالم خصوما تجر الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي بالكامل إلى الخطر” موضحة أنه إذا واصلت الولايات المتحدة تعنتها فإن دول العالم لن تزيد إلا إصرارا على الرد.

وخفضت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في العام الحالي وقالت إن “الأسباب الرئيسية لهذا التعديل هو التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع أسعار النفط”.

وكان ترامب وقع قرار فرض رسوم جمركية بـ 25 بالمائة و10 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي من عدة دول حول العالم بما في ذلك تلك التي ينتجها حلفاء واشنطن متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية.