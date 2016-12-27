الخارجية العراقية: المنهج الخاطئ للسعودية أفقدها فرص التواصل البناء مع شعوب المنطقة

اكدت وزارة الخارجية العراقية أنها لا تعير وزنا لتصريحات وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي وهي تمثل “استمرارا للتعامل السعودي المتأزم مع العراق”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان نشره موقع السومرية نيوز اليوم..” إن تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة”.

وأكد المتحدث أن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة وجعلها سببا لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسورية وهو ما لن نسمح به في العراق لافتا الى أن الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة.

بدوره طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت اليوم الخارجية العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية مستنكرا الدور التآمري للسعودية وقطر ضد الشعوب الحرة في العالم العربي.

وقال وتوت في تصريح له.. “نحتاج إلى حزم دبلوماسي حيال التجاوزات السعودية المستمرة وهو مطلب جميع العراقيين الشرفاء في الدفاع عن سيادة وطنهم” مؤكدا ان السعودية هي أول من زرع بذور الارهاب في العالم إلى جانب قطر.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت في تصريحات لها في تشرين الأول الماضي أن تصريحات وزير خارجية نظام بني سعود بشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل المرتقبة ضد تنظيم داعش الإرهابي لا قيمة لها وتسقط الأقنعة عن هذا النظام.