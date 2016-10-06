الخارجية العراقية تتوجه نحو مجلس الأمن لردع تركيا

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، إنها تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة تناقش ما أسمته بالتجاوز التركي على أراضي العراق والتدخل في شؤونه.

وقال المتحدث بإسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان تلقت «سبوتنيك» نسخة منه، الخميس، إن مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد علي الحكيم، سلّم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي السيد فيتالي تشوركين، لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي وقرار استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل الأراضي العراقية.

وأضاف جمال، أن الطلب المقدم تضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال إطلاقه للتصريحات الاستفزازية.

وقررت الخارجية العراقية، حسبما أعلنت في بيان لها أمس الأربعاء، استدعاء السفير التركي المعتمد في بغداد، على خلفية التصريحات الأخيرة التي وصفتها بالإستفزازية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تدخله في الشأن العراقي.