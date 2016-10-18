الخارجية العراقية ترد على «الأفكار» التركية

صرحت وزارة الخارجية العراقية أن الافكار التي قدمها الوفد التركي حول انسحاب القوات التركية المتواجدة في شمال العراق لم ترق إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق الذي يعتمد على قواته الوطنية في عملية تحرير الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان اليوم الثلاثاء، أن” الوفد التركي الرسمي الذي وصل إلى بغداد أمس للتفاوض من اجل انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية قدم أفكارا بهذا الخصوص ولكن تلك الأفكار لم ترق إلى مستوى الاستجابة لمطلب العراق بأن على انقرة سحب قواتها من معسكر بعشيقة واحترام سيادة الاراضي العراقية”.

وكان النظام التركي ادخل قواته إلى شمال العراق فى كانون الأول من العام الماضي دون تنسيق مع الحكومة العراقية وفى انتهاك سافر للقوانين الدولية.

وأضاف جمال أن “العراق يؤكد اعتماده على قواته الوطنية في عملية تحرير الموصل وعدم السماح بوجود قوات أجنبية مقاتلة على الأرض العراقية”.