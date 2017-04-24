الخارجية العراقية: جرائم التنظيمات الإرهابية تطال كل الدول في العالم

أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أن خطر التنظيمات الإرهابية وجرائمها يطال العالم برمته وليس هناك دولة بمأمن من خطر هذه التنظيمات التي تهدد بعمق الحضارة العالمية.

وشدد الجعفري خلال كلمة له اليوم في منتدى الحضارات العريقة المقام في العاصمة اليونانية أثينا على أن الحضارة الإنسانية مهددة اليوم بفعل الإرهاب وقال ان “حضارتنا اليوم مهددة والإرهاب المعاصر يهدد الحضارة كلها”، موضحاً أن العراق تعرض لحالة من التخريب على يد تنظيم “داعش” الإرهابي هدفت إلى تدمير نفسية الإنسان فيه والعبث بهويته الفكرية إضافة إلى تدمير تراثه وارثه الحضاري.

وأوضح الجعفري أن ما يقوم به تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق حالياً ليس استهدافا للعراق فحسب بل هو استهداف للعمق والمستقبل الحضاري واستهداف لجميع الدول لأن هؤلاء لا يميزون بين بلد وآخر ويريدون أن يغتالوا الثقافة وكل شيء تقوم عليه الثقافة.

وأشار الجعفري إلى أن الثقافة هي عماد الحضارة والتقدم والرقي الإنساني والاقتصادي في حين أن الجهل الذي تتميز به التنظيمات الإرهابية هو المدمر الأكبر للثقافة الإنسانية وللرقي وللحضارة وقال.. ان “ما من بناء وصرح حضاري بني إلا واعتمد على ثقافة وما من عدو أخطر من عدو الثقافة”.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب المزيد من الجرائم بحق الآثار في كل من سورية والعراق وقام بتدمير مواقع وأوابد تاريخية تعتبر تراثاً للحضارة الانسانية جمعاء كما قام التنظيم الإرهابي بعمليات سرقة كبيرة للآثار من البلدين وتهريبها عن طريق تركيا وبيعها لتمويل اعتداءاته الإرهابية.