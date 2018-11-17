الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب المشاركين بالمسيرة السلمية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة للمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أن اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين هو ارهاب دولة منظم يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي بالرأي العام العالمي وقادته وتعبير عن عنجهية الاحتلال واستخفافه بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها آملة من صناع الرأي العام العالمي فضح انتهاكات الاحتلال وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني جراء إرهاب الاحتلال وجرائمه والاستيطان.

وكان عشرات الصحفيين الفلسطينيين والأجانب أصيبوا بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين للمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.