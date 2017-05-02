الخارجية الفلسطينية تدين سياسة الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات سياسة التجاهل والتسويف والاستفراد وعمليات القمع والعزل ونشر الأخبار الكاذبة وفرض العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام.

وفي بيان للوزارة ذكرت فيه أن سياسة الاحتلال القديمة الجديدة تقوم على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال العنصرية، وهي الايديولوجيا ذاتها التي دفعت عصابة من المستوطنين إلى تنظيم حفل شواء على باب سجن عوفر.

من جهته رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أكد أن كل الإجراءات التعسفية والقمعية التي تلجأ إليها ادارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين لن تفلح في كسر إرادة الأسرى وإفشال إضرابهم.

في حين أكدت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أنها ستعلن عن خطواتها التصعيدية القادمة بخصوص الإضراب.

وفي سياق متصل، توفي اليوم الأسير الفلسطيني المحرر مازن محمد المغربي 45 عاما من مدينة رام الله نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون الاحتلال.