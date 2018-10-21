الخارجية الفلسطينية: قرار الكيان تأجيل هدم خان الأحمر.. محاولة تخدير

اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار كيان الاحتلال بتأجيل هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، محاولة لتخدير ردود الفعل الدولية والشعبية المناهضة للقرار، وامتصاص الاعتراضات والانتقادات.

بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، ذكر أن أي عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة بشأن خان الأحمر من طرف سلطات الاحتلال، ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار”

وأضافت بأن هذا الأسلوب ليس بالجديد، وهو متبع في حالات كثيرة وجد فيها الاحتلال نفسه أمام ضغوطات دولية مماثلة.

وعليه، تُحذر الوزارة من رفع سقف التفاؤل حيال مثل هذا التكتيك “الإسرائيلي”، وتهيب بالجميع الاستمرار والثبات وعدم التأثر بمثل هذه الدعاية التضليلية التي يُمارسها نتنياهو وحكومته.

كما حذّرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في مثل هذا الفخ الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم، مؤكدة أنها ستواصل العمل كما يجب، على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً.