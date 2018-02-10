الخارجية الفنزويلية تدين التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

أدان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا بشدة التدخلات الأمريكية في شؤون بلاده الداخلية.

وقال أريازا في حديث لشبكة “تيليسور” التلفزيونية: إن تصريحات السيناتور الأمريكي ماركو روبيو الذي أعرب عن دعمه لـ “انقلاب مسلح” ضد السلطات الشرعية في فنزويلا يعد تدخلا في شؤون فنزويلا مشيرا إلى أن واشنطن ترغب باستبدال الرئيس نيكولاس مادورو بديكتاتور يميني على غرار من حكموا دولا في المنطقة خلال مراحل سابقة بقبضة من حديد.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي إن قوات بلاده ستدافع عن الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 22 نيسان القادم وقال: إن “القوات المسلحة الفنزويلية ملتزمة بالدستور وستدافع عن الانتخابات الرئاسية”.