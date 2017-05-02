الخارجية الكازاخستانية: جميع الوفود أكدت مشاركتها باجتماع أستانا المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الثلاثاء، أن جميع الوفود أكدت مشاركتها في اجتماع أستانا حول سورية بمن فيهم ممثلو “المعارضة المسلحة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنور جاينكوف: إن ” وفود خبراء الأمم المتحدة والدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران تصل إلى أستانا في هذا الوقت”.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري وصل إلى العاصمة الكازاخية أمس للمشاركة في اجتماعات أستانا حول الأزمة في سورية.

كما أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مشاركته في اجتماع أستانا حيث من المتوقع أن ينضم إلى المشاركين الآخرين في وقت لاحق من اليوم.