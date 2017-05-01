الخارجية الكازاخية: غوتيريس أعرب عن دعمه الكامل لعملية استانا حول سورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عن دعمه الكامل لعملية أستانا حول سورية كخطوة تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف.

ونقلت وكالة تاس عن الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الكازاخية قولها في بيان إن “وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف أطلع غوتيريس خلال لقائه أمس في نيويورك على التطورات بشأن محادثات استانا حول سورية حيث أعرب الأخير عن الدعم الكامل للجهود المبذولة في استانا باتجاه المصالحة” معتبرا أنها “تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف” .

وتابع البيان أن “غوتيريس أعلن كذلك خلال اللقاء عن نيته المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وافتتاح معرض “اكسبو 2017” في العاصمة الكازاخية في ال 8 و9 من الشهر الجاري.

في سياق متصل أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا مشاركته في اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان اليوم إن المبعوث الأممي “وافق على حضور الاجتماع بصفة مراقب بناء على دعوة من حكومة كازاخستان”.

وأضاف البيان: إن دي ميستورا “ينوي عقد مشاورات مع كل الأطراف الضامنة مثل روسيا وتركيا وإيران في أستانا” وإن “وفدا تقنيا مؤلفا من خبراء الأمم المتحدة الذين حضروا الاجتماعات السابقة سيرافق دي ميستورا وسيحضر اللقاءات التي ستعقد في أستانا”.

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي أعلن في ال 27 من الشهر المنصرم أن اجتماع استانا المقبل حول سورية والمرتقب انعقاده يومي الـ 3 والـ 4 من أيار سيكون “عالي المستوى” .

واستضافت العاصمة الكازاخية استانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من شهر شباط الماضي على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سورية بينما عقد الاجتماع الثالث يومي ال14 و ال15 من آذار الماضى بغياب وفود “المعارضة المسلحة”.