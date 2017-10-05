“الخارجية” تعدل مواعيد المقابلات الشفهية لمسابقتها “معاون رئيس ديوان”

عدلت وزارة الخارجية والمغتربين مواعيد إجراء المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري للمسابقة المعلن عنها بتاريخ 9-5-2017 لتعيين عدد من العاملين الإداريين لوظيفة معاون رئيس ديوان.

وبموجب إعلان الوزارة ستجري المقابلات الشفهية الساعة التاسعة صباحاً من يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ 20-21 الشهر الجاري وفق الآتي:

الجمعة 20-10-2017 المتسابقون من الرقم التسلسلي 1 لغاية الرقم التسلسلي 68.

الجمعة 20-10-2017 المتسابقون “من ذوي الشهداء” من الرقم التسلسلي 1 لغاية الرقم التسلسلي 4.

السبت 21-10-2017 المتسابقون من الرقم التسلسلي 69 لغاية الرقم التسلسلي 133.

ويتوجب على جميع المتسابقين إحضار بطاقتهم الشخصية والتواجد قبل ساعة من موعد الامتحان المحدد.

وكانت الوزارة اعلنت في شهر أيار الماضي عن اجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الإداريين لوظيفة معاون رئيس ديوان.