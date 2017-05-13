الخارجية تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الإداريين من حملة الإجازة الجامعية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الإداريين في الوزارة لوظيفة معاون رئيس ديوان من الفئة الأولى وفق الشواغر المحددة في الملاك لحملة الإجازة الجامعية في الاقتصاد والحقوق والإعلام والآداب والعلوم الإنسانية “أقسام اللغة الإنكليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع” أو ما يعادلها.

وبحسب إعلان المسابقة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم تقدم طلبات المشتركين في المسابقة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة اعتبارا من 15 حزيران وحتى 15 تموز 2017 .

وتخصص نسبة 50 بالمئة من الشواغر المشار إليها في الإعلان لذوي الشهداء العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمدنيين وفي حال عدم توفر نسبة 50 بالمئة من ذوي الشهداء ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء تلك الشواغر من غيرهم.

وتشمل المسابقة امتحانا تحريريا ومؤتمتا من 50 علامة ومقابلة شفهية من 35 علامة يضاف إليها معامل التثقيل لشهادة قيد العمل 15 علامة ويعتبر ناجحا في المسابقة من حاز على محصلة نهائية 60 بالمئة فما فوق من مجموع العلامات التحريرية والمؤتمتة والشفهية ومعامل التثقيل.

وأوضح الإعلان انه من شروط المسابقة أن يكون المتقدم غير عامل في وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها وأن يكون متقنا لإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولاستخدام الحاسوب وأن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها أو يؤديها وغير متخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.

كما تضمنت شروط المسابقة ألا يتجاوز عمر المتقدمين بتاريخ 1-4-2017 ال32 عاما باستثناء المتعاقدين في وزارة الخارجية والمغتربين وألا يقل معدل التخرج في الإجازة الجامعية المطلوبة عن 55 بالمئة ويمكن للراغبين الاطلاع على باقي الشروط من الموقع الإلكتروني للوزارة.