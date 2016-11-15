الخارجية توجه رسالتين للأمن الدولي ولأمم المتحدة حول استخدام الإرهابيين لغازات السامة بحلب

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة جرائم تمثلت باستخدام الغازات السامة بما في ذلك غاز الكلور في عدة مناطق من مدينة حلب.

وقالت الوزارة: لقد ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعيران أي اهتمام عندما تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وأنهما تقيمان الدنيا عندما يتعلق الأمر بادعاءات لا أساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الأعمال.

ولفتت الخارجية إلى أن سورية تطالب مرة أخرى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها للتحقيق في الحالات التي استخدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة فيها الغازات السامة التزاما من المنظمة في إطار ميثاقها إضافة إلى مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق وبعيدا عن التسييس لأن إخفاء الحقائق وتزويرها واعتماد القرارات تحت وسائل التهديد والوعيد والابتزاز لن يجنب البشرية كوارث استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين.