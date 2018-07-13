عاجل1 الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والقيام بدورها بكل نزاهة وحيادية 2018/07/13 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والقيام بدورها بكل نزاهة وحيادية اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات