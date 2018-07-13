الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والقيام بدورها بكل نزاهة وحيادية

الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والقيام بدورها بكل نزاهة وحيادية

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