أعلن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أنه لا صحة لادعاءات المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا حول أسباب عدم دخول المساعدات الى حلب.

وقال المصدر “ان الأمم المتحدة لم تقدم لنا أي معلومات حول الطريق الذي ستسلكه القوافل الى حلب”.

وأكد المصدر أن الامم المتحدة تخضع لابتزاز المجموعات الارهابية التي ترفض دخول المساعدات الا باشرافها التام.

وكان دي ميستورا ادعى أمس وجود مشكلة في ايصال المساعدات الى مدينة حلب بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لذلك لافتا الى أن طريق الكاستيلو في حلب له وضع خاص في الاتفاق الأمريكي الروسي وأنه ستكون هناك نقاط تفتيش جديدة عليه.