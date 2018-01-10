الخالدي: لا صحة لانتقال الخطيب لنادي الإمارات

أكد مدير فريق السالمية بدر الخالدي، استمرار اللاعب السوري فراس الخطيب مع السماوي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الخالدي “لا صحة لما ينتشر عن انتقال الخطيب إلى نادي الإمارات”.

وأضاف الخالدي، أن الخسارة الثقيلة أمام التضامن، فتحت الباب نحو شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مدير الفريق، عدم وجود أزمة في السالمية بسبب المستحقات المالية، مشيرا إلى أنه قام بتسليم الرواتب للاعبين بعد الهزيمة من التضامن.

وكشف الخالدي عن اجتماع مع اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، لبحث أسباب الخسارة من التضامن، ووضع النقاط على الحروف، لتجاوز ما حدث.