الخامنئي: أعداء الثورة الإسلامية يهدفون للحد من استمراريتها

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن أعداء الثورة الإسلامية مستمرون في محاولاتهم للنيل منها ومنعها من تحقيق أهدافها.

وقال الخامنئي لدى لقائه اليوم قادة وكوادر القوة الجوية في الجيش الإيراني, إن أعداء الثورة يهدفون للحد من استمراريتها وثباتها ويلجؤون لاستخدام أي وسيلة وإنتاج أفكار ضدها عبر منظرين زائفين وأقلام مأجورة إضافة الى مجالات الفضاء الالكتروني>

ولفت الخامنئي إلى أن هذه الأعمال كانت تمارس منذ بداية الثورة الإسلامية إلا أن الشعب الإيراني كان يفاجىء الأعداء دائما بتمسكه بمبادئها وشعاراتها.