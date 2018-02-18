الخامنئي: إيران لا تتردد في امتلاك أي وسيلة للدفاع عن نفسها

أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ان إيران لا تتردد في العمل لامتلاك أي وسيلة تحتاجها للدفاع عن نفسها، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفعل أي شيء تجاه بلاده.

وخلال لقائه حشداً من أهالي محافظة آذربيجان الغربية اليوم قال الخامنئي “لم يحدث في أي ثورة في العالم أن يدافع الشعب عن ثورته بعد مضي أربعة عقود على قيامها كما حدث في إيران فالشعب الإيراني بأكمله يدافع عن الثورة حتى لو كانت لديه انتقادات حول الوضع الاقتصادي”، مشيراً إلى أن هذا الشعب بلغ درجة من الوعي يستطيع معها الفصل بين توجيه الانتقادات والدفاع بقوة عن النظام والثورة في إيران.

وانتقد الخامنئي تلك الدول التي تهدد البشرية بأدواتها الحربية بينما تعارض قدرات إيران الصاروخية وقال إننا “بطبيعة الحال نعتبر قضايا مثل القنبلة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى حراما شرعا لكننا نتابع بقوة أي شيء آخر نكون في حاجة له”.

وأشار إلى أن أولوية ايران في الوقت الحاضر هي القضية الإقتصادية، مبيناً أن حل المشاكل الإقتصادية يكمن في الإعتماد على الإمكانيات الداخلية والشعبية، مشدداً على أهمية العمل والإنتاج وضرورة أن يتحلى الجيل الحالي بالاستعداد لمزيد من التحرك من أجل تطوير البلد ولاسيما إن الشباب هم محرك التطور وضمان المستقبل.

واعتبر الخامنئي إن الزلزال الاقتصادي الذي ضرب دول شرق آسيا المتقدمة خلال العقد الماضي ينبغي أن يمثل عبرة كبيرة لإيران، موضحاً أن هذا الزلزال عرض بعض هذه الدول إلى الفقر والضياع نتيجة اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية.