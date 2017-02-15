الخامنئي: الأعداء يضغطون على الاقتصاد الإيراني بالتلويح بالحرب العسكرية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي إن الأعداء يسعون لممارسة الضغوط على الاقتصاد الإيراني بهدف خلق الصعوبات للإيرانيين لافتا إلى إن الحرب الحقيقية ضد إيران تتمثل بالحرب الثقافية والحرب الاقتصادية والحظر.

وأوضح الخامنئي خلال استقباله اليوم حشدا من جماهير محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد “ان الأعداء يلوحون بالحرب العسكرية ضد إيران لكي تغفل عن الحربين الاقتصادية والثقافية” مشيرا من جهة ثانية إلى ان ما قاله مسؤول أوروبي للمسؤولين الإيرانيين بأن الاتفاق النووي لو لم يكن لكانت الحرب على إيران حتمية هو كذب محض.

وقال الخامنئي .. ان “مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية مؤخرا أكدت صمود الشعب الإيراني أمام الأعداء وبقاء كلمة الفصل للشعب الحاضر في الساحة”معتبرا إن الحضور الملحمي للشعب الإيراني في تلك المسيرات زاد من عزتها وقيمتها بين أبناء الوطن الواحد كما أثبت تضامنه وتلاحمه رغم المصاعب والمتاعب.

واحتفل الشعب الإيراني يوم السبت الماضي بالذكرى الـ35 لانتصار الثورة الإسلامية.