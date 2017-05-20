الخامنئي: الإقبال الكبير على الانتخابات يعتبر تقدماً للشعب الإيراني

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الحضور المكثف لأكثر من 40 مليون ناخب إلى مراكز اختيار الرئيس الجديد لإيران “منح رصيدا جديدا للانتخابات الرئاسية وتقدما مضطردا للشعب الإيراني”.

ونوه الخامنئي في بيان اليوم بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ب “المشاركة الحماسية الواسعة للشعب الايراني في الانتخابات” معتبرا ان هذه المشاركة “دحرت الحاقدين والحاسدين وأدخلت الفرحة والفخر إلى قلوب الاصدقاء”.

وقال الخامنئي “إن النظام الاسلامي تمكن على الرغم من مؤامرات ومحاولات الاعداء ان يستقطب هذا الشعب العظيم بشكل مضطرد” مشددا على أن الفائز في الانتخابات هو الشعب ونظام الجمهورية.

ودعا الخامنئي رئيس الجمهورية المنتخب وجميع أفراد الحكومة المقبلة إلى العمل بجد ومثابرة “لحل مشكلات الشباب والاهتمام بالشرائح الأضعف في المجتمع والاعتناء بالقرى والمناطق الفقيرة ووضع مكافحة الفساد وحل المشاكل الاجتماعية في أولوية البرامج”.

كما دعا الخامنئي رئيس الجمهورية وأفراد الحكومة المقبلة الى الاعتماد على الحكمة في العلاقات الدولية.

وكان الرئيس الحالي حسن روحاني فاز بدورة رئاسية ثانية بحصوله على نسبة 13ر57 بالمئة من أصوات الايرانيين فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 73 بالمئة.