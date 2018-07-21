الخامنئي: المفاوضات مع أمريكا تعد “خطأً جسيماً”

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي إن التعويل على المفاوضات مع أمريكا لحل المشاكل يعد “خطأ جسيما”.

وأضاف الخامنئي خلال لقائه مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والسفراء والقائمين بالاعمال في الخارج اليوم إن لدى أمريكا مشكلة أساسية مع النظام الإسلامي الإيراني والزعم بأنه يمكن حل مشاكل البلاد عبر العلاقات مع أمريكا يشكل خطأ جليا.

وشدد قائد الثورة الإسلامية في إيران على أهمية الحفاظ بشكل حقيقي على المصالح الوطنية لأنها تشكل الهدف الرئيسي في السياسة الخارجية للبلاد.

وأكد ضرورة التصدي للحرب النفسية التي تتعرض لها إيران من الإعلام المعادي لافتا إلى أهمية توظيف الروح الثورية السليمة والدبلوماسية الذكية لتطوير العلاقات الخارجية وتعزيز عناصر القوة وتحويلها إلى دعامة للانجازات السياسية والدبلوماسية في البلاد.

وتطرق الخامنئي إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة خلال جولته في أوروبا من أنه في حال عدم تصدير النفط الإيراني فأنه لن يتم تصدير نفط أي بلد في المنطقة مبينا أنها مهمة للغاية وتظهر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستنكر الخامنئي كيل الدول الغربية بكل صلافة الاتهامات لإيران في وقت يجسدون فيه نموذجا لانتهاك حقوق الإنسان في العالم.