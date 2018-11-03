الخامنئي: الولايات المتحدة هزمت في تحديها مع إيران

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت في تحديها مع إيران طيلة 40 عاما لافتا إلى أن واشنطن استخدمت كل الإجراءات ضد طهران لكنها فشلت.

وقال الخامنئي اليوم خلال استقباله الآلاف من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات عشية اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي ويوم التلميذ:إن الحقيقة المهمة في هذا التحدي هي أن أمريكا كانت طوال الـ 40 عاما الماضية هي المنهزمة وإيران المنتصرة مشيرا إلى أن التوتر بين البلدين لا يزال قائما.

وبين الخامنئي مستبقا سريان العقوبات الأمريكية على بلاده غدا أن الولايات المتحدة تسعى عبر إجراءاتها إلى استعادة الهيمنة التي كانت تتمتع بها في إيران قبل الثورة الإسلامية ولكنها فشلت لافتا إلى أن انهزام أمريكا يعود إلى أنها تبدأ دائما بالهجوم ضد إيران لكنها لا تحقق أيا من أهدافها.

وأكد الخامنئي أن قدرة أمريكا إلى زوال وهي اليوم أضعف بكثير مما كانت عليه قبل 40 عاما مبينا في ذات الوقت أن الكثير من شعوب المنطقة مستاءة من سياسات الغطرسة التي تتبعها واشنطن فيما الحق الرئيس دونالد ترامب العار ببلاده.

وتعتزم الولايات المتحدة غدا تطبيق حزمة ثانية من إجراءات الحظر التي أعادت فرضها ضد إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في أيار الماضي ويستهدف الحظر القطاعين النفطي والمالي في إيران.