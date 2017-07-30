الخامنئي يؤكد القضية الفلسطينية هي محور رئيسي لقضايا العالم الإسلامي

رأى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي على ضرورة عدم نسيان القضية الفلسطينية باعتبارها المحور الرئيسي لقضايا العالم الإسلامي.

وقال الخامنئي خلال لقائه اليوم وفدا من القائمين على شؤون الحج أن “الحج هو المكان الأمثل لبيان المواقف تجاه المسجد الأقصى والوجود الأميركي الشرير في المنطقة” موضحا أن النظام الاميركي أكثر شرا وخبثا من جميع التيارات الإرهابية”.

وأكد الخامنئي ضرورة حفظ أمن وكرامة الحجاج وأخذ الحيطة كي لا تتكرر أحداث المسجد الحرام ومنى وقال ” إن أمن الحجاج مسؤولية الدولة التي ترعى شؤون الحرمين الشريفين وعلى الدول الأخرى إن تطالب بتأمين الحجاج”.