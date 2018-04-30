الخامنئي يؤكد وقوف أميركا وراء الفوضى في العالم

قال الإمام السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران أن أميركا تقف وراء انعدام الأمن وخلق الفوضى في العالم والتسبب بالمصائب للشعوب.

ولفت الخامنئي خلال استقباله اليوم حشدا من العمال من مختلف أنحاء البلاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال إلى الحرب والفوضى وسفك الدماء الناجم عن تواجد أميركا في المنطقة وقال: “يجب إزالة وجود الولايات المتحدة في غرب آسيا وعليها الخروج من هذه المنطقة”.

وأضاف الخامنئي إن “الولايات المتحدة تحرك دولا في المنطقة لمواجهة إيران حيث تقوم باستفزاز النظام السعودي لإيجاد الخلاف والنزاع في المنطقة إلا أن هذه الدول ستهزم إن لم تنتهج سبيل العقل ووقفت في وجه إيران” لافتا إلى أنه لا يدعو لقطع العلاقات مع الخارج إلا أنه من الخطأ أيضا الاعتماد على الدول الخارجية.

وأوضح الخامنئي أن إحدى الطرق التي انتهجها الأعداء ضد إيران هي المواجهة الاقتصادية حيث يمكن اعتبار وزارة الخزانة الأميركية غرفة الحرب ضدنا ما يؤكد ضرورة الاهتمام باقتصادنا والاعتماد على القدرات والإمكانيات الذاتية.