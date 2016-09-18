الخرطوم تهدد جوبا: إما طرد المسلحين أو وقف المساعدات

أعلن وزير الخارجية السوداني كمال إسماعيل أن بلاده ستقوم بإغلاق الحدود مع دولة جنوب السودان، إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها بطرد الحركات المسلحة من أراضيها حسب الاتفاق بين البلدين.

وأوضح إسماعيل الأحدأن “النائب الأول في جنوب السودان، تعبان دينق، تعهد لحكومة السودان بأنهم سيطردون الحركات المسلحة من أراضيها خلال 21 يوما”، مؤكدا أنه “في حال عدم التزام جوبا بالاتفاق فإن حكومته ستقوم بإغلاق الحدود وإيقاف المعونات الغذائية”.

يشار إلى أن دينق، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، الذي عينه الرئيس سيلفا كير بدلا من رياك مشار، أعلن خلال زيارته للخرطوم في آب الماضي، أن جوبا اتفقت مع الجانب السوداني على حل القضايا الخلافية بين البلدين، بما في ذلك منع الحركات المسلحة، إلى جانب فتح الحدود بين البلدين لمعاودة الحركة التجارية بينهما.