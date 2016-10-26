الخزن والتسويق بحمص وحماة: استمرار تسويق التفاح للموسم الحالي

يستمر فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحمص بتسويق وتخزين التفاح للموسم الحالي وبلغت الكمية المسوقة منذ بداية قطاف المحصول‏مطلع الشهر الماضي وحتى اليوم ‏‏3700 طن وتم تخزين 3000 طن منه.

وبين مدير فرع المؤسسة ياسر بلال أن موسم التفاح لهذا العام جيد وعمليات الجني والقطاف مستمرة، لافتا إلى أن المؤسسة ‏تواصل توزيع الصناديق على قرى المحافظة المعروفة بإنتاج التفاح ونقله على حسابها عبر سيارات الفرع المنتشرة في ‏مناطق زراعته وبشكل يومي لشراء المحصول بأسعار مشجعة.

وقدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من التفاح للموسم الحالي بـ 117.976 طنا وإجمالي المساحات المزروعة بـ 110.697 دونمات وعدد أشجار التفاح السقي يقدر بـ 1.615 مليون شجرة والبعل بـ 2.802 مليون شجرة.

وفي حماة بلغت كميات محصول التفاح المسوق الى فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق للموسم الحالي أكثر من 340 طنا.

وأشار مدير فرع المؤسسة المهندس مطانيوس زيادة إلى استمرار الفرع بتسويق المحصول حتى نهاية عمليات القطاف وتوزيع الصناديق على المناطق المنتجة للمحصول وخاصة في مجال 13 جمعية فلاحية بمنطقة مصياف بريف المحافظة الغربي، ونقله ‏عبر سيارات من أرض المزارعين على نفقة المؤسسة ووضعها ضمن الوحدات التبريدية المجهزة ما يوفر أعباء تسليمها على المزارعين.

وتتضمن خطة فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحماة حفظ وتخزين 500 طن من محصول التفاح من أصناف الستاركن والغولدن والموشح وتحديد أسعار تشجيعية للمزارعين.