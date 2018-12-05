الخلافات تعطّل استكمال تشكيل الحكومة العراقية

رفع البرلمان العراقي جلسة استكمال تصويت الثقة على باقي الحكومة إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مشادة داخل البرلمان غادر على إثرها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع مرشحيه للوزارات الشاغرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على المسؤول عن تزويد تنظيم “داعش” في مدينة الموصل بالأسلحة، وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان: إنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمّ اعتقال مسؤول جمع الأسلحة لتنظيم “داعش”، بعد استدراجه لكمين محكم في أحد المحلات بالجانب الأيسر للموصل.

وفي بيجي، فككت عمليات الحشد الشعبي في قاطع عمليات صلاح الدين وقوات الجيش 18 عبوة ناسفة بعملية تفتيش ومسح شمال تكريت، كما عثرت على عبوات ناسفة وقنابر الهاون في الموصل القديمة، وقال بيان: إن القوات الأمنية عثرت على بنادق كلاشنكوف مدمرة، وأحزمة ناسفة، ورمانات يدوية وقنابر هاون مختلفة الاحجام ومقذوفات وصواعق، وقد تمّ التعامل معها أصولياً.

وفي الرمادي، أفادت الاستخبارات العسكرية بتفكيك نواة لخلية إرهابية.

كما دمّرت القوات العراقية ثلاثة أوكار لإرهابيي “داعش” في قضاء الحويجة، وقال مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان: إن قوة من قيادة الفرقة السادسة شرطة اتحادية شرعت بتفتيش قرى المحمودية والعمارة والصخرة وبريمة وعطشانة في قضاء الحويجة، وأسفرت العملية عن العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين وتدميرها بالكامل، كما عثر على خمس عبوات ناسفة، وجرى تفجيرها تحت السيطرة، كذلك تم العثور على نفق، وتمّ تدميره. إلى ذلك عثرت قوات الأمن العراقية على جثة مختار قرية جنوب الموصل بعد ساعات على اختطافه من قبل إرهابيي “داعش”، وذكر مصدر أمني في المحافظة: إن القوات الأمنية عثرت على جثة مختار قرية العمريني راغب البدراني قرب قرية الجرن جنوب الموصل بعد أن تم اختطافه من قبل مجموعة من إرهابيي “داعش” كانوا هاجموا القرية.

وفي الشأن الحكومي، شهدت جلسة مجلس النواب، التي كان من المزمع انعقادها للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مقاطعة أغلب الكيانات السياسية لها، وقال عبد المهدي: إن حالة من الفوضى في البرلمان حالت دون التصويت على مرشحيه لعدد من الحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة، موضحاً أنه ينتظر من مجلس النواب أن يحدد موعداً لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضائه.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أجّل جلسة التصويت على المرشحين للوزارات ‏المتبقية إلى الخميس.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد الاثنين أن “من يراهن على استقالته تحت الضغط مخطئ”، وشدد على أنه حسم الخيار بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا للدفاع، وفق رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، فيما طرح مقترح جرى تداوله في المجلس لتمرير أربعة وزراء لأربع حقائب من أصل ثماني حقائب هي الثقافة والتخطيط والتربية والتعليم.

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي شدّد من جهته على أن “مجلس النواب أمام اختبار حقيقي”، وأشار في تغريدة له على “تويتر” إلى أن “على مجلس النواب أن يختار التصويت على أسماء الوزراء التي قدّمها رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية أو الذهاب نحو الفوضى”، بحسب تعبيره.