الخناق يضيق على إرهابيي دوما.. تل كردي وتل الصوان تحت سيطرة الجيش

حققت وحدات الجيش العربي السوري المكلفة بحماية مدينة دمشق وتطهير ريفها من التنظيمات الإرهابية تقدما كبيرا في الغوطة الشرقية، عبر إطباقها على مجموعات تابعة لتنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي في منطقتي تل كردي وتل الصوان.

التقدم جاء نتيجة عملية عسكرية سريعة ومعقدة من ناحية التكتيكات المتبعة، وجاءت كمحصلة لعشرات “العمليات الموضعية” السباقة والتي سيطر بها الجيش على معظم نقاط الارتكاز والتحكم من مزارع وتلال ومعامل.

وتحدثت مصادر ميدانية عن أن المجموعات الإرهابية التي كانت تتمركز في المنطقة، وبعد تصفية العشرات من عناصرها، عمدت إلى إحراق معظم مقراتها والمعامل ولاذت بالفرار باتجاه مزارع الريحان، فيما تبادلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعية معروفة بكونها منابر للتنظيمات الإرهابية الاتهامات بين التنظيمات الإرهابية حول نتائج المعركة الأخيرة في الغوطة.

وتعتبر المنطقتان مهمتان من الناحية الاستراتيجية، لأنهما يشكلان “نقاط تحكم” كانت تمنح التنظيمات الإرهابية سابقا تسهيلات جغرافية، فهما المتنفس الاقتصادي والزراعي الرئيسي لتنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي في دوما، إضافة إلى موقعهما الملاصق “للواء 39″.

وتقوم وحدات التثبت العسكرية حاليا بتمشيط المنطقتين وتفكيك مخلفات المعارك والعبوات الناسفة وتتوجه نيرانها على ما تبقى من مواقع للمجموعات الإرهابية في منطقة الريحان ومحيطها.

البعث ميديا || وحدة الرصد