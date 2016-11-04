“الداخلية الألمانية” تقترح سحب الجنسية الألمانية من المنضمين إلى صفوف الإرهابيين

اقترح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية الألمانية من الأشخاص المنضمين إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج ألمانيا والذين يملكون جنسية مزدوجة.

واستند وزير الداخلية في مشروعه على قانون ألماني يتعلق بإمكانية سحب الجنسية من العسكريين الذين ينضمون إلى جيش دول أخرى دون موافقة وزارة الدفاع الألمانية.

يذكر أن الدستور الألماني يمنع إمكانية حرمان أي مواطن من جنسيته الألمانية ويسمح فقط للسلطات الاحتفاظ بجواز سفره لمنعه من السفر خارج حدود البلاد بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية.

ووفقا لأجهزة الأمن الألمانية فإن نحو 870 شخصا توجهوا من ألمانيا إلى الشرق الأوسط بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية بينهم 100 شخص فقط يحملون جنسيتين.