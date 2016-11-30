الداخلية الإسبانية تلقي القبض على إرهابي مغربي في مدريد

ألقت السلطات الإسبانية اليوم القبض على إرهابي من أصل مغربي كان يقوم بأعمال دعاية وتجنيد لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق.

وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أن الإرهابي المعتقل يقيم في في منطقة ارانخويث التابعة للعاصمة مدريد “وكان يقوم بتتبع وتلقي أشرطة فيديو ومنشورات ذات محتويات إرهابية حول العمليات الانتحارية إضافة إلى إظهاره وإعلانه أنه من أنصار “الجهاد الفردي” الذي يسعى ويحاول تنظيم “داعش” الإرهابي من خلاله نقل الحرب والمعركة إلى قلب المجتمع الغربي”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إحدى أولويات الإرهابي المعتقل كانت القيام بتجنيد العديد من الأفراد من مختلف الشخصيات والكفاءات والقدرات لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي من خلال عمله اليومي المكثف في تلقي ونشر محتويات أكثر تطرفاً وعنفاً وإرهاباً عبر استخدامه شخصيات متطرفة وهمية ومتعددة في الشبكات الاجتماعية وتواصله مع العديد من الأصدقاء والأنصار الذين أظهر لبعضهم بعض المنشورات وهى ذات محتوى إرهابي إجرامي للغاية.

وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت أمس الأول أربعة أشخاص لارتباطهم بشبكة تهريب لاجئين غير قانونية يعتقد أن تنظيم “داعش” استخدمها لنقل إرهابييه إلى دول أوروبية.

وتعيش أوروبا حالة من الهلع والخوف من جراء ارتدادات الإرهاب الذي دعمته الحكومات الغربية في المنطقة وخاصة في سورية تحت مسميات مختلفة.