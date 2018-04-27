الداخلية الإيرانية: إيران تعايشت مع أجواء المقاطعة الإمريكية منذ 40 عام

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن إيران ستعد خطة جديدة في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لافتا إلى أن إيران تعايشت مع أجواء المقاطعة الأمريكية منذ 40 عاما وهي على استعداد لمواجهة جميع الظروف.

وقال رحماني فضلي في كلمة اليوم خلال ملتقى رؤساء المجالس التنسيقية في إيران “إن الأعداء بدؤوا مخططهم في سورية وكانوا يقولون إنهم سيحققون هدفهم بعد ستة اشهر إلا أنهم وبعد سبع سنوات من الصمود السوري ورغم كل إمكاناتهم أرغموا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي لم يكونوا يريدونها”.

وأضاف رحماني فضلي “إن الأعداء تصوروا أيضا أن اليمن سينتهي بفترة قصيرة لكن الشعب اليمني قاومهم واقتبس روح مقارعة الاستكبار العالمي”.

واستغرب رحماني فضلي محاولات الإدارة الأمريكية إلصاق تهمة الإرهاب بإيران مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب اعترف أكثر من مرة خلال حملاته الانتخابية بأن سبب ظهور تنظيم “داعش” هو سلفه باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وبأموال سعودية.