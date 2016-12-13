الداخلية الإيرانية: الانتصارات في سورية والعراق مؤشر على عزم شعبي

أكد وزير الداخلية الإيراني مصطفى رحماني فضلي أن النجاحات والانتصارات التي تتحقق في سورية والعراق بما فيها عمليات حلب والموصل مؤشر على العزم والإرادة لدى الشعبين السوري والعراقي في التصدي للتهديدات والاعتداءات الإرهابية.

وأشار رحماني فضلي في تصريح له اليوم إلى أن هذه الانتصارات تكشف عن ضعف وعجز الارهابيين وحماتهم وتبين “أن أي قوات معادية عاجزة أمام إرادة الشعوب” معربا عن أمله في أن يعم الأمن والسلام في المنطقة وأن يتم درء شر الإرهاب عن سورية والعراق.

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اللواء محسن رضائي أكد في وقت سابق من اليوم أن النصر في الحرب على الإرهاب سيكون من نصيب سورية وجبهة المقاومة لا محالة منوها في الوقت ذاته بصمود الشعب السوري في حربه المستمرة ضد الإرهاب منذ أكثر من خمس سنوات.